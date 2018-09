اﻷحد.. "أسبوع الأفلام الصينية" بسينما الهناجر

يفتتح "song Aiguo" سفير الصين بالقاهرة و"shi yuewen" المستشار الثقافي الصيني، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية "أسبوع الأفلام الصينية "، الذي يقام بالتعاون بين السفارة الصينية بالقاهرة "المركز الثقافي الصيني" ومجموعة شركات الفيلم الصيني وقطاع الصندوق.

تبدأ الفعاليات بحفل استقبال في الخامسة والنصف مساء الأحد 16 سبتمبر، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.

يعقب ذلك أولي العروض التي تبدأ في السادسة والنصف بسينما الهناجر بفيلم "wolf totem" بطولة "باويينجيكسيجي" ، "بين تشو شنغ" من إخراج " جان جاك أنو " ، تدور أحداث الفيلم في عام 1967 حيث يتم إرسال (تشن تشن) طالب شاب من بكين ليعيش بين الرحالة في ضواحي (منغوليا) ليجد نفسه بين تقدم الحضارة من الجنوب والأعداء التقليدين للبدو "الذئاب المغيرة" من الشمال (البشر والحيوانات) المقيمين والغزاه علي حد سواء يناضلون لايجاد مكانهم المناسب .

كما يعرض في السابعة من أيام الأثنين 17 سبتمبر "wind Running like" (فتيات الزوبعة) ، الثلاثاء 18 سبتمبر Brotherhood of blades " (أخوية الشفرات) ، الأربعاء 19 سبتمبر "Dragon blade" (دراغوذ بليد) والخميس 20 سبتمبر "Hero is back:Monkey king"(عودة الملك القرد من رحلة إلي الغرب) .

في سياق متصل يعرض يوم 17 سبتمبر فيلم "wind Running like" (فتيات الزوبعة) و 18 سبتمبر فيلم " Dragon blade (دراجوذ بليد) وذلك في السادسة مساءَ بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.