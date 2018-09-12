قالت الدكتورة غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، وعضو لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، اليوم، إن فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي حصل على 26 صوتا مقابل 12 صوتا لفيلم "أخضر يابس" للمخرج محمد حماد.

وتابعت جبارة لـ"الوطن": "وضعت اللجنة شرطا إذا لم يعرض (يوم الدين) تجاريا بحلول يوم 23 سبتمبر، سيتم إلغاء ترشيحه وسيتم ترشيح (أخضر يابس) للمسابقة بدلا منه".

يذكر أن اللجنة انعقد لاختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، من ضمن قائمة تضم 5 أفلام هي: "يوم الدين" إخراج أبوبكر شوقي، "أخضر يابس" إخراج محمد حماد، "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري و"زهرة الصبار" إخراج هالة القوصي، بالإضافة إلى "تراب الماس" إخراج مروان حامد، وضمت اللجنة 38 عضوا ما بين نقاد وسينمائيين، من بينهم: طارق الشناوي، محمود عبد الشكور، ماجدة خيرالله، مجدي الطيب، علي بدرخان، داود عبد السيد، هالة خليل، غادة جبارة، بشير الديك وتامر حبيب.