أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لمدينة القناطر الخيرية، حيث جرى المرور خلالها على الأعمال الإنشائية الجارية حاليا لبناء مستشفى مدينة القناطر الخيرية الجديد والمقام على مساحة 4000 متر مكعب ومصممة لإقامة 3 أدوار بالإضافة أرضي لتسع أكثر من 450 سريرًا.

وخلال الجولة اطلع مرزوق على الخطة الزمنية لإنشاء المستشفى والتي سيتم الانتهاء منه في يناير 2019 بتسليم المستشفى بكامل أعمال التشطيب، حيث جرى الانتهاء من توريد جميع أدوات الكهرباء والتكييف المركزي للمستشفى.

وأبدى المحافظ عدم رضاه عن تأخير الانتهاء من المستشفى حتى الآن، مشددًا على ضرورة تسليمها في الموعد المحدد لتبدأ في تقديم الخدمة الطبية لأهالي المدينة والقرى التابعة لها.

كما تفقد محافظ القليوبية مستشفى القناطر المركزي القديم وجرى المرور على أسام الاستقبال والغسيل الكلوي والباطنة وأمراض القلب، وأطمئن بنفسه على المرضى وتحدث معهم، مشددًا على ضرورة توافر كافة الخدمات الطبية للمريض وتوافر الأدوية وتهيئة الجو المناسب للمرضى وتخفيف العبء عن كاهلهم.