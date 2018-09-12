قال الإعلامي أحمد موسى، إن التحفظ ومصادرة ممتلكات وأموال جماعة الإخوان الإرهابية تمثل أكبر ضربة وُجهت للجماعة، متابعا: "من إمبارح مش بيناموا لا هما ولا إعلامهم".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هناك تساؤلات كثيرة بين المواطنين من أين حصلت جماعة الإخوان على كل تلك الأموال، موضحا أن تلك الأموال جاءت من تجارة الإخوان بالدين.

وقررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، مصادرة أموال 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، كان قد تم التحفظ عليها بقرار من اللجنة ذاتها، وقررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.