علق الدكتور إسماعيل إبراهيم، المشرف على قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، على تصريحات الفنانة سما المصري بخصوص تقدمها للعمل كمعيدة في كلية الإعلام، مؤكدًا أن سما المصري لم تقدم طلبًا للعمل كمعيدة أو عضو لهيئة التدريس؛ لأنها تعلم أن شروط هذه الوظيفة لا تتوافر فيها.

وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن سما المصري ذهبت إلى كلية الإعلام لتنفذ سيناريو كتب لها وتم إعداده وإخراجه من قبل جهة غير معروفة.

وأضاف أنها دخلت الكلية على أنها ولي أمر أحد الطلاب وتم استقبالها على هذا الأساس، متابعًا: "بعض المعادين للجامعة زقوا سما المصري علينا".