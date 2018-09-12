زارت لجنة المراجعة الداخلية لمركز ضمان الجودة بجامعة المنصورة، اليوم، كلية التمريض وقامت بالمرور على كل المعامل والمدرجات والمكتبة الرقمية والمكتبة العامة ورعاية الشباب وشئون الطلاب والعيادة والدراسات العليا ومدرجات الكلية، وذلك في اطار جهود الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقالت الدكتورة وفاء جميل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إن الكلية تحافظ على المستوى الرفيع في الأداء والارتقاء المستمر بالعملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة الطلاب والتأكد من معايير الجودة التعليمية داخل المعامل والمدرجات وأماكن المحاضرات العملية .

وأشادت بالمجهود الكبير للجنة وحرصها على السؤال عن كل شيء ومناقشة الطلاب والجهاز الإداري وأعضاء هيئة التدريس

وأكدت الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية ضرورة أن يكون هناك جودة حقيقية وليست جودة ورقية.

وتكونت اللجنة من: الدكتورة شذا محمد عبد النبي كلية طب أسنان، والدكتورة دعاء عبد الوهاب احمد كلية الطب، والدكتورة نهى عبد المولى احمد كلية طب أسنان، والدكتورة منى فاروق متولى كلية الصيدلة، وأشادت اللجنة بحسن التعامل والاستقبال.