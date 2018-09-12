عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع تطوير منطقة عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، فى إطار الحرص على متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الشركات التابعة للوزارة. حضر اللقاء كل من ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وممثلين عن التحالف الاستثمارى الذى يتولى تنفيذ المشروع.

«توفيق»: إنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجارية ودور سينما

واستمع هشام توفيق إلى العرض التوضيحى للمشروع المقدم من التحالف الاستثمارى، حيث يستهدف المشروع تطويراً شاملاً لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات والعروض المقدمة الجارى إعدادها حالياً باستخدام التقنيات المتقدمة، التى تعتبر الأحدث فى هذا المجال عالمياً، إلى جانب تطوير الخدمات الملحقة بمنطقة العرض، وإنشاء منطقة مطاعم وكافيهات وسوق تجارية وقاعات اجتماعات ودور عرض سينمائى. وأكد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد، وأهمية المشروع كعنصر جذب سياحى مهم لمنطقة الأهرامات والمهتمين بالسياحة الثقافية.

وتستعد شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، للموسم الشتوى الجديد بأسعار تحفيزية لعروض الصوت والضوء التى تقام بالمناطق الأثرية المختلفة كمنطقة الأهرامات، ومعبد الكرنك وإدفو وأبوسمبل وفيلة، لتحفيز شركات السياحة والمواطنين على مشاهدة العروض خلال الموسم الشتوى المقبل، الذى يبدأ مع شهر أكتوبر المقبل إلى شهر أبريل 2019.