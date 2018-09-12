قدم مواطن يدعى شعبان من محافظة الشرقية شكوى على الهواء لوزارة التموين بسبب تأخر وصول الرقم السري الخاص بالبطاقة التموينية الحديثة.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل شهر بشحن وببعتلهم رسايل عشان يجيلي الرقم السري للبطاقة ومبيجيش حاجة صرفت حوالي 80 جنيه يا فندم، أتمنى الشكوى توصل".

ومازح "موسى"، المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال على الهواء خلال مداخلة هاتفية في البرنامج قائلا: "عليكم 80 جنيه، المواطن يبعت رسايل بـ80 جنيه، كتير أوي".

ورد "كمال" على الشكوى قائلا إنه سيتم التواصل مع الشخص، وإبلاغه بالرقم السري الخاص بالبطاقة، مناشدا المواطنين بالإبلاغ عن أي شكوى أو مشكلة تواجههم خاصة بالبطاقات التموينية.