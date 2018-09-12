مصطفى الفقي: "زمن صدام حسين" كان الأفضل للمصريين في العراق

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن المصريين لم يعيشوا وقتا أفضل مما عاشوه في العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدا أن الرئيس الراحل كان هو الضمانة للمصريين هناك.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن العراق كان به 800 ألف أو 900 ألف مصري، مشيرا إلى أن صدام قال لمبارك مرة أنه كان إذا سمع أحدهم يقول "الله يخليك يا ريس" كان يعرف أن القائل مصري.

وتابع: "شفته بعيني وهو بيلبس مبارك العباءة، ومرة شاف الشمس على أسامة الباز فقام يقفل الستارة".

وأشار إلى أن صدام كان ودودا جدا، ولم نتوقع منه أن يقتل أو يتجه للعنف.