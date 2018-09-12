قال الدكتور مصطفى الفقي، إن السينما والصحافة والفن إذا قويت، "اجتمع الجميع حولك"، قاصدا الدولة.

وأضاف الفقي، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، "العرب بيحسوا بتراجعك أما تتراجع قوتك الناعمة".

وتابع أن مصر تراجعت منذ هزيمة 1967 واستهان بها العرب، وكثيرون حملوا الهزيمة لمصر ورفضوا تحميلها لجمال عبد الناصر لعشقهم له.

وأشار إلى: "2 لبنانيين دخلوا مطعم وواحد بيقول عبد الناصر مات، فرد التاني قاله غار، فقتلوه بـ 61 طلقة ولم ينظر له أحد من عشقهم لعبد الناصر".