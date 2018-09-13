كشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري بتعديلات تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، قائلة في بيان صحفي، عصر أمس، إن ذلك يأتي في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال "Hs code 2017".

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعريفة الجديدة تأتي في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية، عبر القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.

وشملت التعديلات الجمركية على استحداث بعض البنود، منها بند خاص لبيض دودة القز، حيث تم إعفائها تمامًا من الرسوم الجمركية.

وقال الدكتور محمد محمد عمر، أستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، إن مشروع تربية دودة القز من المشاريع الهامة في مصر، موضحا أنه في فترة الخمسنيات والستنيات كان الدولة تهتم بمشروعات تربية دودة القز لما لها من فوائد، إلا أن تراجع دور الإرشاد الزراعي ووزارة الزراعة أدى إلى القضاء على هذا المشروع.

وأوضح عمر لـ"الوطن"، أن غرض الدولة من إعفاء بيض دودة القز من الجمارك لإعادة إحياء هذا المشروع والتوسع في تربيتها، مؤكدا أن الدولة تستورد الحرير الصناعي بكميات كبيرة من الخارج.

وأكد أستاذ كلية الزراعة، أن هذا المشروع سيكون من المشاريع المربحة جدا في مصر، كما أنه سيعمل على توفير فرص عمل للشباب، كما سيعمل توفير إنتاج محلي يوفر العملة الأجنبية.