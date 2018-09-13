أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة دمنهور، لتفقد سير العمل بالمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين في شتي المجالات، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ ومستوى جودة المواصفات الفنية ورصد شكاوى واحتياجات المواطنين علي الطبيعة.

وتابع المحافظ، أعمال الرصف بطريق "دمنهور - دسوق"، خاصة أعمال الرصف فى المنطقة المحصورة ما بين نزلة كوبرى دمنهور العلوى (أبو حصيرة) ومزلقان غربال، والتأكد من أن العمل يسير على مدار الـ24 ساعة وفقا لتوجيهاته، وشدد على سرعة إنهاء تلك الأعمال خلال 5 أيام.

كما وجه تعليماته لرئيس مدينة دمنهور العميد خالد عطية، بالتنسيق مع شركات المرافق العامة (الكهرباء والمياه والغاز) قبل بدء أعمال الرصف، وضرورة رفع أعمدة الكهرباء الهوائية المتاخمة للطريق وتنفيذها بكابلات أرضية قبل البدء في أعمال الرصف، ونفس الشيء بالنسبة لأي شارع يتم رصفه حديثاً.

كما تفقد آمنة منطقة عزبة سعد، ووجه بإزالات كافة التعديات على حرم ترعة المحمودية والطريق، وخلال الجولة لاحظ وجود العديد من المخالفات والتعديات على حرم الطريق المتمثلة فى إقامة ورشة حدادة وعشش على حرم ترعة المحمودية، وشدد على سرعة إزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه بإزالة كافة المبانى المخالفة والتعديات التى مازالت فى المهد بطريق عزبة سعد المؤدى لقرية غربال على جانب ترعة المحمودية، وبإعادة تطوير ميدان عزبة سعد ورفع كفاءة الطريق، وإزالة السوق العشوائى ونقله خلف المساكن حفاظا علي المنظر العام، كما أصدر توجيهاته لرئيس مدينة دمنهور بسرعة البدء في رفع كشافات الصوديوم من الشوارع وتغييرها بلمبات الليد الموفرة للطاقة.

واستمع المحافظ، لمطالب وشكاوي المواطنين الذين أشادوا بجولاته الميدانية بمراكز ومدن المحافظة، وطالب الأهالى باستكمال أعمال التطوير بمنطقة عزبة سعد ونقل السوق العشوائى ورفع الإشغالات من نهر الطريق، ووجه المحافظ، برفع تراكمات الأتربة ومخلفات المباني والمخلفات الصلبة داخل المدينة وإزالة العديد من السيارات القديمة علي جانبي الطرق خاصة بمنطقة عزبة سعد.

واستكمل المحافظ جولته التفقدية داخل مدينة دمنهور، سيرا علي الأقدام مرورا بحي إفلاقة ومنطقة مساكن مضرب الأرز، وتفقد شارع الجمهورية ولاحظ وجود مبنى غير مكتمل بجوار بنك التنمية والائتمان الزراعى الرئيسى وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة دمنهور، ووجه تعليماته للمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، بتشكيل لجنة موسعة من الإسكان وأملاك الدولة بالمحافظة، لفحص أوراق ملكية هذا المبنى والوقوف على أسباب توقف الأعمال به، مع تقديم مقترح بمدى إمكانية الاستفادة من هذا المبنى الذي يقع في مكان متميز بمدينة دمنهور حرصا على المال العام.