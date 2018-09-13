اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "فرنكس - دمياط"

تفتتح الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض "فيرنكس دمياط للأثاث" في دورته الأولى التي تستمر حتى 18 سبتمبر الحالي، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر بمقر مدينة الأثاث في دمياط، ومشاركة أكثر من 70 شركة من كبرى الشركات العالمية والعربية.

كما يشارك في المعرض عددًا من كبار المتخصصين في تسويق الأثاث من فرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا والهند وروسيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، ويأتي هذا المعرض كأولى ثمار البروتوكول الموقع في مايو الماضي بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة دمياط وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، ويهدف لدعم المصنعيين المحليين ومنحهم فرصا للتصدير والترويج لمنتجاتهم محليا وعالميا، والتركيز على دفع عجلة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير أداء الحرفيين والصناع في قطاع الأثاث.