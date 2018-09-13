وزير البترول: إنتاج "ظهر" تضاعف 6 مرات منذ يناير

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطة المعالجة البرية لحقل ظهر بمنطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، بحضور أعضاء مجلس ادارة شركة إيني الإيطالية برئاسة إيما مارشيجلية رئيس مجلس الإدارة وكلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذي بمناسبة عقد مجلس الإدارة اجتماعهم السنوي لأول مرة في موقع بترولي.

وأكد الملا أن عقد مجلس إدارة شركة إيني اجتماعهم في موقع حقل ظهر يعكس مدى نجاح الشراكة الإيجابية بين قطاع البترول وشركة إيني، ويؤكد أنه شريك استراتيجي حريص على دعم التعاون القائم مع قطاع البترول، موضحاً أن النجاح في تحقيق أرقام قياسية في تنفيذ حقل ظهر سيسهم إنتاجه في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي بما يعود بالعديد من الفوائد على الاقتصاد المصري.

وأصبحت مصر محط أنظار شركات البترول العالمية وجذبهم للعمل في مصر في ضوء النجاح المبهر للمشروع، وأشار وزير البترول إلى أن إنتاج حقل ظهر من الغاز تضاعف 6 مرات منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي باكورة إنتاجه في يناير الماضي بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا نتيجة العمل الدؤوب من الجانبين ودعم الرئيس السيسي المستمر لسرعة الانتهاء من جميع مراحل تنمية المشروع، وأضاف الملا أن عقد مجلس إدارة إيني بمصر يؤكد النجاح المشترك الذي تحقق بين الجانبين ويدعم مسيرة عمل إيني في مصر التي امتدت لأكثر من 65 عامًا حققت خلالها العديد من الاكتشافات أهمها حقول أبو ماضي وبلاعيم ونورس، مشيرًا إلى أن هناك مزيدًا من فرص النجاح والعمل المشترك خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أكد ديسكالزى أن متانة العلاقة القوية بين مصر وإيطاليا وشركات البترول بالبلدين كان لها أكبر الأثر في تنفيذ هذا المشروع العملاق بأرقام قياسية عالمية في صناعة البترول والغاز وبكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن حوالي 80% من حجم أعمال المشروع تم تنفيذه من خلال الشركات المصرية وهو يعد دليلًا قويًا على كفاءتهم واستيعابهم التكنولوجيات المتقدمة في ظل التحديات والعمل الضخم الذي تم بالمشروع، وأضاف أن محطة معالجة غازات حقل ظهر التي تم تنفيذها في أقل من 14 شهرًا يعد رقمًا قياسيًا عالميًا وتبلغ طاقتها أكثر من 3 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا وتعد من أحدث محطات المعالجة على المستوى العالمي.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس محمد مؤنس مستشار وزير البترول لشؤون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والجيولوجي أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء حجازي رئيس شركة إنبي.