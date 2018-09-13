أسفرت حملات شنتها مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية، والتعديات على الطريق العام، 5 متهمين صادر ضدهم أحكام قضائية "جزئي"، و4 متهمين بتهمة التسول.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 18 بائعا متجولا دون ترخيص و3 خيول وجمال، و35 كرسي و20 ترابيزة و10 قلب شيشة و8 إستاندات، و5 ثلاجات، و6 موازين و5 شمسيات، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وحررت محاضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقاد الحملة اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، والعمداء أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وعمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وعاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وعبدالرحمن أبوضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.