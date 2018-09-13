أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، على جميع المسؤلين بالجهاز التنفيذي بضرورة الإسراع في إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تجمعات مياه الأمطار والسيول والتعامل مع أي موقف طارىء.

وأعلن عثمان، في تصريحات صحفية، أن عقد الاجتماعات بمديري العموم والقيادات التنفيذية مستمرة لعرض السيناريوهات الخاصة بإدارة الأزمة والخاصة بمواجهة هطول الأمطار، لافتا إلى الانتهاء من أعمال صيانة الشبكات الخاصة بالصرف الصحي والمخصصلة لصرف أمطار الشتاء، مؤكدا أنه غير مسموح أن ينتج أي توابع سلبية خاصة بهطول الأمطار أو السيول بعد عرض إجراءات التنفيذ الخاصة بهذا الملف.

وأوضح المحافظ، أن شركة المياه أنهت أمس الأربعاء أعمال الهبوط الأرضي التي تعرضت له شبكات المياه والصرف الصحي الرئيسية بالشارع التجاري، بعد أن استمرت شهرا كاملا، لافتا إلى أن المنطقة تشهد اليوم إعادة الشيء لأصله.