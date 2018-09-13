أكد المهندس أحمد عزب، رئيس شركة مياه القناة والصرف الصحي، بمنطقة القناة، على تجهيز فرق للطوارىء بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الأساسية "مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء" لمواجهة أي طوارىء وتفعيل دور غرف العمليات في التعامل مع شكاوى المواطنين، لافتا إلى أن محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، قد أكد على هذا المطلب خلال لقاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

ومن جهته شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها على مدار الـ 24 ساعة والتركيز على متابعة النوبتجيات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنوبي غرف العمليات لرفع كفائتهم في التعامل مع الأزمات والطورىء.