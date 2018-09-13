استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا عن مشروعات طلاب كلية الهندسة بالجامعة، ومن بينها تقرير خاص عن مشروع تطوير وتنفيذ نموذج لسيارة كهربية يمكن تطويرها للاستخدام في التنقل داخل المدن، وقام الطلاب بتنفيذ النموذج بإشراف الدكتور أحمد علي حزين الأستاذ بقسم القوى الكهربية بالكلية.

وقال الخشت، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بريادة الأعمال والمشروعات التطبيقية، التي تخدم المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بتقديم الدعم الكامل لتلك المشروعات، سواء التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، مضيفا أن مشروع تطوير نموذج أولى لسيارة كهربائية شمسية، الذي قام بتنفيذه طلاب كلية الهندسة بالجامعة بهدف استخدامها للتنقل داخل المدن وإمكانية شحنها من أي مصدر كهرباء منزلي أو من خلال ألواح طاقة شمسية تغطي جسم السيارة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه مشروع متميز، حيث أن هدفه الأساسي هو أن تتمكن السيارة من الانتقال لمسافة 200 كم دون الحاجة لشحنها، مؤكدا دعمه الكامل لأنشطة طلاب كلية الهندسة وابتكاراتهم وكلف الكلية بتقديم الدعم اللوجستي للطلاب وتسهيل مهمتهم.

كما وجه بتشكيل لجنة من أساتذة الكلية المختصين لدراسة فرص تطبيق مشروع السيارة الكهربية والتنسيق مع المؤسسات المعنية في هذا الشأن مع تهيئة فرص العمل والابتكار للباحثين ولطلاب الكلية وخريجيها.

وقال الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة، أن طلاب الكلية يمثلون الجامعة في عدة محافل دولية بابتكاراتهم، مضيفا أن الجامعة تدعم مثل هذه المشروعات وتوفر الدعم المعنوي للطلاب، موضحا أن الكلية توفر تدريب وتأهيل على أعلى مستوى للطلاب بإشراف أساتذة الكلية وهو ما يجعل فرص العمل لديهم كبيرة في الداخل والخارج.