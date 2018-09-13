أعلنت مديرية التموين بالمنيا، تحرير 59 قضية تموينية مخالفة خلال الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على المحلات العامة والاسواق التى نظمتها المديرية، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية التموين.

وقال محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات تأتي ضمن توجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضرورة إحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات.

وأضاف، أن الحملة أسفرت عن تحرير 59 قضية مخالفة بمركز العدوة فى مجال المخابز البلدية، شملت 14محضر خبز ناقص الوزن، 9 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 16محضر عدم نظافة العجين ومحضرين تجميع بطاقات تموينيه بإجمالي 648 بطاقه تموينية بهدف الاستيلاء علي الدعم ومحضرين تجميع خبز بلدي 2740رغيف بلدي مدعم بهدف البيع في السوق السوداء، محضر ين تجميع دقيق بلدي مدعم بهدف البيع في السوق السوداء، 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي بالمخابز بإجمالي 28 جوال و9 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 13 محضر مخالف بقرية بني محمد سلطان، وقال محمد سيد رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 13 محضر مخالف لأصحاب المخابز البلدية بالقرية، وجاءت المخالفات مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أداوت العجن، عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، عدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية، بقرى ريدة والعوام وكوم النور وأبوجرير وكدواني وماقوسة.