قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة حبس صديق قاتل أسرته"عواد. س" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد ادعاء الزوج "كرم. م" بأنه كان على علاقة بزوجته.

وأنكر المتهم ما نسبته النيابة إليه من تهم، قائلًا إنه كان يذهب إلى منزل صديقه في حضوره، موضحًا أن ادعاءات وجود علاقة بزوجته كاذبة ولا يوجد أي أدلة عليها.

كانت النيابة، قررت حبس كل من السائق "أبو عوف. ج"، الذي اصطحب المتهم الرئيسي من محطة قطار سوهاج إلي منزله، والصيدلي "صلاح. أ" بتهمة بيع الأقراص المنومة للمتهم دون موافقة طبية (روشتة الطبيب) لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأنكر شقيق المتهم التهمة، وأقر أنه عرف بالجريمة بعد القبض على شقيقه من قبل الأجهزة الأمنية، مبينًا أنه وقت حدوث الجريمة كان موجودًا في بلدته بمركز أخميم بسوهاج، وتلقي اتصالًا من شقيقه (المتهم) يخبره بأنه في طريقه إلى سوهاج للإقامة فيها، وأنه قرر الابتعاد عن القاهرة خشية الملاحقات الأمنية له لهروبه من حكم قضائي.

وأضاف شقيق المتهم، أنه طلب من شقيقه عدة مرات سابقة تسليم نفسه للشرطة بعد صدور حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل سمسار عقارات عام 2009، لكنه رفض نصيحته وترك الإقامة في سوهاج وانتقل للإقامة في القاهرة وتزوج خلال إقامته من زوجته الثانية "منال" المجني عليها وأنجب منها 4 أطفال.

فيما أنكر الصيدلي معرفته بالجريمة أو علاقته بها، مضيفًا أنه كان موجودًا في الصيدلية وحضر إليه المتهم وطلب منه دواء مهدئ لأنه يعاني من أرق منذ يومين يمنعه من النوم.

وتباشر نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول تحقيقاتها مع صديق المتهم "عواد" الذي ادعى المتهم أنه على علاقة غير شرعية بزوجته.