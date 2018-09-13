كشفت مؤشرات الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات الفنية للكليات والمعاهد التجارية لشهادة نظام الخمس سنوات، عن القبول بكلية التجارة قنا جامعة جنوب الوادي الجديد، بحد أدنى 88.40%، والقبول بكلية التجارة جامعة أسوان بحد أدنى 86.20%.

ثم جاء القبول بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، بحد أدنى 84.22%، والقبول بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بحد أدنى 77.91%، والقبول بكلية التجارة جامعة القاهرة بحد أدنى 81.40%.

,جاء القبول بكلية التجارة جامعة عين شمس بحد أدنى 80.20%، والقبول بكلية التربية جامعة حلوان بحد أدنى 83.61%، والقبول بكليات الحقوق لجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان"انتساب" بحد أدنى75%.

واعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات، بإجمالي 171 ألفا 160 طالبا بنظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين .

وأعلنت الوزارة، استنفاذ 4565 طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.