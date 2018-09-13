جدد قاضي المعارضات في محكمة القاهرة الجديدة حبس المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة في الشروق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثث الضحايا.

وقال المتهم، في تحقيقات النيابة، إنه خطط للجريمة قبل تنفيذها بـ48 ساعة بعد أن أخبرها بمعرفته بعلاقتها غير الشرعية مع صديقه، فأسرعت الزوجة وضربته على وجهه أمام الجيران الذين نجحوا في احتواء الموقف وتهدئة الجانبين، بعد ألقى المتهم يمين الطلاق على زوجته عدة مرات قبل أن يغادر المنزل.

وأضاف المتهم أنه عقد العزم على التخلص من زوجته ففكر في شراء أقراص من المنوم حتى يستخدمها في الجريمة، وتمكن من شرائها من صيدلية مجاورة لمنزله بعد أن ألح على الطبيب بحجة أنه يعاني من الأرق ولا يستطيع النوم منذ 48 ساعة، وعقب وصوله إلى المنزل غافل زوجته وأبنائه ووضع أقراص المنوم في مبرد المياه "كولمان مياه"، وانتظر لمدة نصف ساعة حتى تناول جميع أفراد الأسرة المياه ودخلوا في نوم عميق.

وتابع أنه دخل إلى المطبخ وأمسك بسكين وبدأ في قتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها، ثم قرر التخلص من باقي أفراد الأسرة لأن مصيره الإعدام بسبب ارتكابه جريمة قتل سمسار أراض في العمرانية بالجيزة منذ قرابة 10 سنوات وصادر بحقه حكمًا الإعداد غيابي، قبل أن ينفذ جريمة قتل زوجته وابنه الأصغر"حسانين" الذي يبلغ من عمره عامين أثناء نومه بجانب والدته، وخرج المتهم من غرفته ليواصل جريمته النكراء بقتل باقي أفراد الأسرة، وفصل رؤوسهم قبل أن يتمكن من الهرب من القاهرة إلى المناطق الجبلية في محافظة سوهاج للعيش مع تجار المخدرات والسلاح، فاستقل القطار من القاهرة.