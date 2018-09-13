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أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

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توزيع 81 ألف طن أسمدة على مزارعي كفر الشيخ

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مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث سير بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث سير بالبحيرة

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البورصة تنهي جلسة اليوم على تراجع.. و"السوقي" يفقد 9.8 مليار جنيه

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أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

أموال التبرعات.. سكة خير أم مال سايب؟

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أب يحقن طفله بـ«الأنسولين» لإجبار الأم على العودة لمنزل الزوجية

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