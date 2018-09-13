كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة عدد من الإجراءات، لضمان السلامة الصحية للسياح بعد تحديد الطب الشرعي، لأسباب وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة أغسطس الماضي بأنها بسبب بكتريا "إي كويل".

وأشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ستصدر قرارات بتغليظ العقوبات وتوقيع جزاءات كبيرة على الفنادق، التي تثبت لجان التفتيش بها أي قصور في إجراءات النظافة، سواء في حمامات السباحة أو الغرف أو المطابخ أو المطاعم، تصل لحد الغلق الإداري وإلغاء ترخيص المنشآة، ونفى المصدر صدور أي قرار بغلق الفندق، الذي وقعت به حادثة وفاة السائحين أو اتخاذ أي قرارات بشأنه حتى الآن.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن الفندق الذي حدثت به حادثة وفاة السائحين البريطانيين، هو أحد الفنادق الكبيرة بالغردقة المشهود لها بالكفاءة وفقا لتقارير لجان وزارة السياحة التفتيشية، فضلا عن لجان شركات السياحة الاجنبية التي تقوم بالكشف الدوري على الفنادق.

وأشار المصدر إلى أن لجان وزارة السياحة، كثفت من حملاتها التفتيشية على جميع فنادق الجمهورية خلال الأسابيع الماضية، للتأكد من تطبيقها شروط السلامة والآمان، موضحا أن غالبية الفنادق ملتزمة بالمعايير الفنية المحددة بهذا الإطار.