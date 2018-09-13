أكد السفير المصري في إيطاليا هشام بدر، التزام مصر بكشف الحقيقة في قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. الذي تم العثور على جثته في أوائل شهر فبراير من عام 2016، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وفي تصريح لدى لقائه صحفيين في ختام الندوة حول فرص الاستثمار للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، التي انعقدت اليوم في سفارة القاهرة بروما، أضاف السفير بدر "إن التعاون بين المدعيين العامين (الإيطالي والمصري)، مهم للغاية للتحقيق في الحادث المأساوي" لموت الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ولـ"التمكن من الوصول إلى الحقيقة"، وخلص السفير المصري مشددا "كما قال الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، نحن ملتزمون بالكشف عن الحقيقة"، فـ"الأمر يتعلق بقضية مهمة للغاية".