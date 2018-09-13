أدى انزلاق جبلي بمنطقة جبل مرة بولاية جنوب دارفور، إلى وفاة 19 شخصاً فيما ما زال البحث جارياً عن أعداد من المفقودين، وكشف معتمد محلية شرق الجبل، عبدالرؤوف عبدالله، عن وفاة عدد من سكان قرية “تربا” بفعل مياه الأمطار.

وقال عبدالله إن الانزلاق الجبلي حدث بفعل مياه الأمطار، وأضاف أن منطقة “تربا” تقع في قمة جبل مرة، وأشار في حديثه لـ”شبكة الشروق” إلى أن الأمطار التي هطلت بالمنطقة، أدت إلى خروج مياه جوفية من تحت الجبل ما أدى لانزلاق من أحد الجبال التي تقع بالقرب من المنطقة.

وأوضح عبدالله أن المنطقة المنكوبة تقع تحت سيطرة المتمردين، وهي موقع يصعب الوصول إليه للموانع الطبيعية فيه، وأضاف بحسب المعلومات الأولية تم انتشال 19 جثة وعدد من المصابين، ولا يزال البحث مستمراً عن أعداد من المفقودين من سكان القرية، وفقا لما ذكره "المركز السوداني للخدمات الصحفية".