نائب يطالب مدبولي بحماية المنطقة الصناعية بالسويس من مخاطر السيول

تقدم النائب طارق متولي، عن محافظة السويس، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول استعدادات الحكومة لمواجهة مخاطر السيول المحتملة بالمحافظة.

وقال متولي، فى بيان اليوم، إن السويس محافظة واعدة جدًا نظراً لحجم الاستثمارات الكبيرة وبخاصة في المنطقة الصناعية، والذي من المتوقع زيادته نظرا لتنافس الشركات الصينية للتوسع في استثماراتها هناك.

وأشار إلى أن خطر السيول المحتمل يعتبر أحد العراقيل التي تحد من فرص زيادة الاستثمارات بالمنطقة الصناعية، إذ أن العام الماضي شهد عدد كبير من المصانع خسائر تقدر بالمليارات ناتجة عن السيول والأمطار، نظرا لعدم وجود استعدادات كافية لحماية المصانع من مخاطر السيول.

وتساءل عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لمواجهه خطر السيول المحتملة بالمنطقة الصناعية بالسويس، لافتا إلى أن استراتيجية المواجهة هنا لابد أن تكون استباقية لتفادي حدوث أيه خسائر للمصانع الموجودة هناك.

وأكد متولي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول ورفع كفاءة البنية التحتية من أجل تفادي الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى تطهير مخرات السيول ومساراتها وتشديد الرقابة على المحليات من أجل متابعة الأوضاع بصورة مستمرة ومواجهة أي مخاطر.