شن جهاز شؤون البيئة، برئاسة الدكتور محمد صلاح، رئيس الجهاز بوزارة البيئة، حملات قياس عوادم السيارات، بالتعاون مع مديرية الأمن، وإدارة المرور في كفر الشيخ، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة، وصحة المواطنين من التلوث، ومواجهة تلوث الهواء.

وقال رئيس شؤون البيئة، إن عدد السيارات التي خضعت للفحص 50 سيارة سولار وبنزين، وتبين مطابقة 48 سيارة لحدود ومعاير قانون البيئة سيارة، ومخالفة سيارتين، وتم سحب رخصة السيارة من قبل قسم المرور لحين صيانتها، وإعادة معاينتها، أما مطابقة أو مخالفة لحدود قانون البيئة.

وأشار إلى تنظيم عدد من الندوات التوعوية للمواطنين، لمواجهة مصادر تلوث البيئة، والحفاظ على صحة المواطنين، والحث على أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة الحد من الحرق المكشوف للمتبقيات الزراعية، وتعظيم الاستفادة من قش الأرز.