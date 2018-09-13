بنك إنجلترا يبقي على معدلات الفائدة بسبب الغموض حول "بريكست"

أعلن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نسبة 0.75% مشيرا إلى "حالة الغموض المتزايدة" بشأن البريكست.

وأيد تسعة من صانعي السياسة في البنك -- بينهم حاكم البنك مارك كارني الذي وافق هذا الأسبوع على البقاء في منصبه إلى ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي العام المقبل -- على إبقاء معدل الفائدة كما هو.

وفي أغسطس، صوتت لجنة السياسات النقدية بالأجماع لرفع الفائدة بربع نقطة مئوية للمساعدة على إبطاء التضخم الناجم عن البريكست.

وأفاد محضر الاجتماع الأخير أنه "منذ اجتماع اللجنة السابق، ظهرت مؤشرات، خصوا في الأسواق المالية، على حالة من الغموض حول التطورات المستقبلية لعملية الانسحاب" من الاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن كارني سيبقى حاكما لبنك إنجلترا حتى يناير 2020 لتوجيه الاقتصاد خلال "فترة قد تكون مليئة بالاضطرابات" بعد البريكست.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس فيما تشيع مخاوف من احتمال فوضى اقتصادية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد قبل موعد الخروج منه.