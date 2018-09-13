أصدر عدد من المحافظين، اليوم، قرارات بمعاقبة مئات الأطباء والموظفين بالخصم من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق، بتهم الإهمال والتراخى فى العمل، ضمن الجهود الرامية إلى ضبط الأداء الوظيفى فى كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية.

وقرر محافظ كفر الشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إحالة 111 طبيباً بمستشفى «الحامول» المركزى للتحقيق، بينهم 105 أطباء لانصرافهم بدون إذن قانونى، و6 لتغيبهم عن العمل، وإحالة 43 طبيباً بمستشفى «الرياض» للتحقيق، للتغيب عن العمل أو تركه بدون إذن، وإحالة 5 موظفين بالوحدة الصحية فى قرية «قراجة»، للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وإحالة عدد من المسئولين بالوحدات المحلية فى مركز ومدينة كفر الشيخ، ومنهم رئيس الوحدة المحلية لقرية «محلة موسى»، للتحقيق، بعدما تلاحظ وجود عدة بيارات صرف صحى مفتوحة بدون أغطية.

وفى الدقهلية، قرر المحافظ الدكتور كمال شاروبيم إحالة المسئولين عن عدم تنفيذ قرارات الإزالة السابقة حتى الأول من أغسطس الماضى للتحقيق، وتوعد بمجازاة أى مسئول يتأخر عن تنفيذ تلك القرارات، أو يتأخر فى اتخاذ إجراءات المخالفات.

مجازاة 159 طبيباً وإدارياً بكفر الشيخ وخصم 3 أيام لـ14 بالشرقية

وقرر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مجازاة 14 من العاملين برئاسة مركز ومدينة ههيا بخصم 3 أيام من رواتبهم، لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

وخلال جولة مفاجئة لمحافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، شملت عدداً من المدارس، أمر باستدعاء مسئولى مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية، وشدد على ضرورة تكثيف المرور على جميع المدارس، ومتابعة استكمال التجهيزات لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومنحهم مهلة لمدة أسبوع للانتهاء من هذه التجهيزات.