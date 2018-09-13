توقع اتحاد الغرف التجارية تراجع أسعار السيارات والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، على خلفية قرار خفض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع والمنتجات المستوردة، بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قانون التعريفة الجمركية، الذى تم بموجبه خفض الرسوم على السيارات ذات المحرك أكثر من 1600 سى سى الجديدة إلى 100% فقط، بدلاً من 135%، وإعفاء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية. وقال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السيارات التى تتجاوز سعتها 1600 سى سى، هى الأكثر استفادة من القرار، ومن المنتظر أن تنخفض قيمتها أكثر من 30 ألف جنيه للسيارة، بنسبة 17.5% فى المتوسط. وأوضح أن السيارات التى شملها القرار لا تمثل نسبتها فى السوق المصرية 20% من حجم «المستورد»، ومنها جميع أنواع «BMW ومرسيدس، وبيجو، ورينو، وفيات، وسيات، والأودى، وسيتروين، وفولكس، وفولفو»، وسيارات الركوب.

«عفت»: السيارة 1600 سى سى ستنخفض 30 ألف جنيه.. و«عبدالمقصود»: سعر الأدوية المستوردة مرشح للانخفاض 5%

من جهة أخرى، قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من التعريفة الجمركية سيؤدى إلى استقرار أثمانها فى الأسواق، مضيفاً: «بالنسبة لأدوية الأمراض غير المزمنة فإن التعريفة الجمركية لن تؤثر كثيراً، نتيجة لارتفاع التكلفة، وهذه تمثل نحو 60% من حجم استهلاك السوق تقريباً».

ورجح الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرف التجارية السابق، تراجع أسعار الأدوية المستوردة التى شملها القرار بنسبة 5%، معتبراً أن «هذه نسبة انخفاض قليلة، مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع ثمنها وتجاوزها آلاف الجنيهات».

ونبَّه إلى أن تخفيض الثمن لهذه الأدوية مرهون بقرار من وزير الصحة، فمن حقه اتخاذ إجراءات حكومية لوقف المغالاة فى الأسعار.