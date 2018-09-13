اضطرابات فى إثيوبيا.. و«آبى أحمد»: لا نحتاج لسياسة «الغالب والمغلوب»

شهدت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، اليوم، اضطرابات وعمليات نهب من قبل شباب وجماعات جاءت من أطراف المدينة. وبالتزامن مع هذا، قال رئيس الوزراء، آبى أحمد، إن المعارضة لو اجتمعت، فإنها لا تملك جيشاً مقداره 10 آلاف مقاتل، لهذا يجب أن نتعاون فيما بيننا ونتخلى عن سياسة الغالب والمغلوب، وتابع: «نريد أن تكون إثيوبيا فى وضع يتيح للجميع الانتصار».

واعتبر أن التحول الإصلاحى جاء من قبل الشعب الإثيوبى وليس من قبل الأفراد والجماعات، وواصل: «لسنا بحاجة إلى نظام سياسى يقسّمنا إلى غالب ومغلوب».

من جهة أخرى، أشاد «آبى»، بصفته الرئيس الحالى لمنظمة «إيجاد»، بجهود الرئيس السودانى، عمر البشير، وقادة المنظمة لتحقيق السلام فى دولة جنوب السودان.

وقال، أمس، فى القمة الاستثنائية لـ«إيجاد» فى «أديس أبابا»، إن الدور القيادى لـ«البشير»، قاد الأطراف للاتفاق، فيما أشاد السكرتير التنفيذى للمنظمة، بجهود البشير، والرئيسين الأوغندى، والكينى، فى التوصل لاتفاق السلام.