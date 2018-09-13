افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض "فرنكس دمياط" في دورته الأولى والذي يقام بمدينة دمياط للأثاث بدءًا من اليوم وحتى الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث والمهندس خالد الميقاتى رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين والمهندس المعتز بالله عبد بهاء الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة دمياط للأثاث.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، خلال تصريحاتها التي أدلت بها، اليوم، أن المعرض يأتي انعكاسا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرًا بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي وشركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين مالكة حق العلامة التجارية "اكسبولينك" على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة عارضين من أعضاء الغرفة التجارية وشركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين مشيرة لحضور أكبر مستوردي ومشتري الأثاث بالعالم.

وأكدت المحافظ أن هذا المعرض هو بمثابة فرصة حقيقية لإنعاش سوق الأثاث بالمحافظة وأحد الأساليب الهامة للترويج للصناعة بدمياط، كما أكدت أن "فرنكس دمياط" يهدف إلى خلق قاعدة جديدة من المصدرين المصريين ودفع عجلة الصناعة خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت المحافظ أن "فرنكس دمياط" يأتي انطلاقا من إيمان المؤسسات الوطنية بالدولة بأن تضافر الجهود يحقق التنمية الشاملة التي يتطلع لها الجميع، مشيرة إلى أن المعرض يخدم المصانع والورش المتواجدة بالمحافظة وبالأخص في مدينة الأثاث، كما يهدف أيضًا إلى استقطاب زائرين دوليين على أن يخصص جزء من المعرض للبيع المحلى.

وتوجهت محافظ دمياط بالشكر والتقدير للدكتورة غادة والي ومجلس إدارة شركة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين على تعاونهم الجاد والمثمر للنهوض بصناعة الأثاث بالمحافظة ووضعها على طريق العالمية.

وتفقدت المحافظ و وزيرة التضامن الاجتماعي أجنحة المعرض الذي يضم منتجات 71 عارضًا، وأبدت الدكتورة غادة والي عن سعادتها بهذا التكامل بين كافة الأطراف لخدمة صغار الصناع ولتشجيع أصحاب الأنامل الذهبية في قلعة الصناعة المصرية دمياط، كما أشادت سيادتها بكافة المعروضات مؤكدة على وصولها طريق العالمية.

و أكد رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، أن المعرض يعد نواة لبناء المول التجاري والمعرض الدائم بالمدينة، مشيرًا إلى مشاركة ما يزيد عن 70 من أكبر مستوردي ومشتري الأثاث بالعالم جرى دعوتهم لمشاهدة صناعة الأثاث بدمياط وتنشيط المبيعات بهذا القطاع وتبادل الخبرات وخلق قاعدة جديدة من المصدرين.