تمكن قطاع الأمن الوطني من ضبط 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في أثناء عقدهم لقاء تنظيمي بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم بعض الأوراق التنظيمية.