وحصلت "نوعية عين شمس" على المركز الثاني على مستوى 6 جامعات، شاركت في فعاليات الملتقى، وتأتي مشاركة الكلية في فعاليات ملتقى الإبداع بمشاركة أكثر من 165 طالبًا وطالبة من الطلاب بمختلف الجامعات المصرية (أسيوط– عين شمس– الفيوم– الزفازيق– المنوفية–أسوان).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني حنفي عميد الكلية، والدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود العطيفي المشرف على الأنشطة الطلابية ورئيس الوفد، ماهر أحمد أمين الكلية.

وجاءت نتائج نوعية عين شمس كالتالي؛ في مسابقات التربية الفنية حصلت على المركز الأول "تصوير- زيت- نحت" والمركز الأول مكرر في "الأشغال الفنية"، والمركز الثاني في "تصميم– خزف" والمركز الثالث في "الطباعة- رسم فحم"، أما فى مسابقات التربية الموسيقية أستطاعت نوعية عين شمس الحصول على المركز الأول في "العزف الجماعي" والمركز الثاني في "الكورال - العزف الفردي" وفي مسابقات الاقتصاد المنزلي حصدت نوعية عين شمس على المركز الثاني في مسابقات "تصميم الأزياء".

وحصلت جامعة أسيوط في منافسات الملتقى على المركز الأول.