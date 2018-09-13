قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إحالة مدير مستشفى السرو إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالديوان العام لتدني الخدمات بالمستشفى، وكذلك وكيل المستشفى والمدير الإداري لتعمدهم إخفاء دفاتر حضور وانصراف الأطباء، وذلك بناء على تقرير مرور المتابعة الميدانية طبقا لتكليفاتها.

كما تضمنت لائحة التحقيق إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية سيف الدين للشؤون القانونية للتحقيق لسوء حالة النظافة والإشغالات مع منحه مهلة أسبوع واحد لتلافي تلك الملاحظات.

وقررت المحافظ أيضا إنذار رئيسي الوحدة المحلية لقريتي شرمساح وميت الخولي ومنحهم مهلة أسبوع لإزالة المخالفات والاشغالات وأيضا منح نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا مهلة أسبوع واحد لرفع كفاءة ونظافة الشوارع وإتمام أعمال صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة بلاعات المطر.