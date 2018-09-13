قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صرف مكافأة لرئيس الوحدة المحلية بقرية كفر المياسرة، وذلك لتواجدها منذ الساعات الأولى بشوارع القرية أثناء مرور فريق المتابعة وقيامها بأداء مهام عملها بجد واجتهاد والذي أدى بدوره إلى رفع مستوى النظافة وجودة الخدمات بالقرية.

والجدير بالذكر أن المحافظ قد قامت بإحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية سيف الدين للشؤون القانونية بالديوان العام للتحقيق لتدنى حالة النظافة بالقرية وكذلك منح مهلة أسبوع واحد لكل من رئيسي الوحدة المحلية لقريتي شرمساح وميت الخولى ونواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا لإزالة المخالفات ورفع كفاءة ونظافة الشوارع.

وتستمر حملات المتابعة المكلفة من قبل محافظ دمياط لمتابعة سير العمل بمراكز ومدن المحافظة والتأكد من نظافة الشوارع والطرق ورفع الإشغالات.