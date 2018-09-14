بالفيديو| ميدو: ابني بيلعب في وادي دجلة.. و"مانع عنهم بلاي ستيشن"

حل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو وعائلته، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة من برنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

وقال ميدو، إن لديه 3 أبناء هم علي 14 سنة، هشام 10 سنوات، وهاشم 9 سنوات، متوقعًا أن يصيروا لاعبي كرة قدم بارعين مثله، مشيرًا إلى أن ابنه الأكبر علي يلعب ضمن صفوف ناشئي فريق وادي دجلة، الذي ينافس في الدوري الممتاز.

وعبر أبناء ميدو عن سخطهم، من قراره بحظر اللعب بجهاز "بلاي ستيشن" في منتصف الأسبوع، حتى لا تشغلهم عن دراستهم.

وأوضح ميدو أنهم "يحبون لعب لعبة fornite واسعة الانتشار".

وقال علي: "لما أخلص اللي ورايا وأرجع من التمرين أعمل إيه في باقي اليوم"، ليرد عليه ميدو ممازحًا: "المفروض تنام".

وأضاف هشام: "لما بنلعب بلاي ستيشن يوم الخميس والجمعة، بقسمه معاهم".، وعبر هاشم، الإبن الأصغر لميدو عن عدم إعجابه بقرار والده.