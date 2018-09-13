يحل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو وعائلته، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة خاصة، تعرض مساء اليوم، على فضائية "سي بي سي"، ببرنامج "معكم" في موسمه الجديد، الذي شمل العديد من التغيرات في شكل الديكور.

وخلال اللقاء، يكشف "ميدو" لأول مرة، عن كواليس استعانته بطبيب نفسي للتخلص من الوزن الزائد، وكيف خسر ما يزيد عن 50 كيلو من وزنه، بعد تطبيق نظام غذائي قاس.

كما كشف "ميدو" خلال اللقاء تكليفه بإدارة مشروع الـ1000 محترف، الذي تتبناه وزارة الشباب الرياضة خلال المرحلة المقبلة.

ويظهر "ميدو" خلال الحلقة بصحبة زوجته وأبنائه الثلاثة علي وحسين وهاشم، وتحدث عن تفاصيل ارتباطه بزوجته، وطريقته في تربية أولاده.