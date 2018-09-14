بالفيديو| يسرا الليثي عن زواج ميدو منها: "قالي بدفع فواتير كتير"

كشفت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، تفاصيل ارتباطها بزوجها، قبل أن يطلب منها الزواج بطريقة كوميدية.

وقالت الليثي، خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "cbc": "كنا نتحدث في الهاتف كثيرًا عندما كان محترفًا في هولندا، وفجاة أخبرني أنه يريد الزواج مني".

وأضافت: "كان عندنا وقتها 18 سنة، وقالي إحنا بنتكلم في التليفون وبدفع فواتير كتير، فأنا أوفر لي إننا نتجوز".

وأوضحت زوجة ميدو، أن والدها رفض زواجهما في بادئ الأمر: "قالي أنتوا مجانين، إزاي هتسافري وتعيشي هناك لوحدك".

والتقط ميدو طرف الحديث من زوجته، قائلا: "الموضوع كان ماشي عادي، وأنا قررت إننا نتجوز في أسبوعين، أنا أتاكدت إني عاوز أتجوزها، ومكنتش عاوز أضيع وقت".