قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه يتم بذل الكثير من المجهودات من أجل ميكنة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن ما تم في مجال ميكنة الخدمات ليس بالشيء القليل، موضحةً: "البرتغال قعدت 10 سنين رغم إن عدد سكانها قليل، لكن مصر دولة كبيرة فيها 100 مليون شخص".

وتابعت: "البنية المعلوماتية والهوية الرقمية وقانون المدفوعات الرقمية كلها ستشكل البنية الأساسية لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأكملت: "نحرص على إنشاء كيان يراقب جودة الخدمات الإلكترونية، وعملنا أيضًا على ميكنة الخدمات في بعض المحافظات حتى تتم المعاملات التجارية بآلية إلكترونية، لتقليل المعاملات بين مقدمي وطالبي الخدمات".