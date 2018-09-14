قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإعلان عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي، كان هدفه جذب الكوادر المصرية الموجودة في مختلف دول العالم، نافيًا أن يكون المدير التنفيذي غير مصري.

وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنه سيتم استغلال بعض المباني الحكومية، بعد تفريغها ونقل مصالحها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الأراضي.

وتابعت: "نعظم من عوائد أصول الدولة، حتى نستطيع جذب المستثمرين، ولهذا عملنا على الانتهاء من قانون صندوق مصر السيادي".

وأكملت: "نتبع المعايير العالمية من حيث الشفافية في صندوق مصر السيادي، حيث نعد لائحة النظام الأساسي للصندوق، وسنعرضها على المجموعة الاقتصادية، والكثير من الصناديق السيادية الدولية تتواصل معنا، بعد النجاح الاقتصادي الكبير الذي حقنناه خلال الفترة الماضية".