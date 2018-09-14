قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم خريفي وممتع، وإن درجات الحرارة ستكون في معدلها الطبيعي على كل أنحاء الجمهورية، خلال ساعات النهار، وفي فترات الليل بدأت تنخفض درجات الحرارة الصغرى عن الأيام الماضية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة "إكسترا نيوز"، تكوين سحب على شمال البلاد وهو ما يشعرنا بانخفاض نسبي يؤدي إلى سقوط الأمطار الخفيفية غير المؤثرة على الحياة اليومية، على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سيناء.

وأكد شاهين أن حركة الملاحة ستكون مضطربة على خليج السويس والبحر الأحمر، نظرا لنشاط الرياح، وارتفاع الأمواج سيكون 3 أمتار في العمق، محذرا الصيادين من النزول للعمق، موضحا أن فصل الخريف من أجمل فصول العام بالنسبة لدرجات الحرارة، ولكنه يشهد تقلبات حادة وسريعة، وعلى المواطنين متابعة النشرات الجوية باستمرار، لتحديد نوع الملابس التي يرتدونها.

وأشار إلى أن هناك شبورة بشكل خفيفة على بعض الطرق، وكثيفة على الطريقة القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين الإدارة العامة للمرور والأرصاد الجوية لتوخي الحذر، وغلق الطرق في الحالات الجوية التي تستدعي ذلك.