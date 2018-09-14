تداول العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم وجود أي زيادات في أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس بمترو الأنفاق، وأن أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب كما هي وبأسعار العام الماضي، مراعاة للبعد الاجتماعي وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، لعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

وأوضحت الوزارة أن أسعار اشتراكات الطلاب ستكون على النحو التالي: 33 جنيها لمدة 3 أشهر بعدد رحلات 180 رحلة لـ25 محطة، و41 جنيها لأكثر من 25 محطة، مشيرةً إلى أن ثمن استمارة الاشتراك 5 جنيهات، لأي طالب سيقوم بعمل الاشتراك لأول مرة، موضحةً أنه عقب ملء الاستمارة سيتم اعتمادها وختمها من الجامعة أو المعهد أو المدرسة، ومن ثم استخراج كارت الاشتراك للطلاب.

وذكرت أن قيمة الكارت الذكي 25 جنيها لأي طالب يستخرجه لأول مرة فقط، على أن يجدد كل 3 أشهر، موضحة أنها تعمل جاهدة وبشكل مستمر على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وأن جميع قطارات مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة جاهزة تماما لنقل جموع الركاب، كما سيتم الدفع بقطارات إضافية أوقات الذروة الصباحية والمسائية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوي لديهم خاصة بزيادة أسعار التذاكر أو الاشتراكات الاتصال على ‏ الخط الساخن لهيئة مترو الأنفاق 16048.