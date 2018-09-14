تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء، بشأن تفشي فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن بالمنوفية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الزراع عدم انتشار فيروس يهدد الدواجن سواء بمحافظة المنوفية أو غيرها، موضحةً أنه فور تداول تلك الأنباء قامت الوزارة بإرسال فرق تقصىيبيطرية في جميع إدارات و مراكز محافظة المنوفية، للوقوف علي حقيقة الأمر، والتي أكدت على عدم وجود أية حالات مرضية بين الدواجن، كما شددت الوزارة على أنه لم ترد أي شكاوى أو بلاغات إلى مديرية الطب البيطري تخص الدواجن سواء كانت مزارع أو تربية منزلية.

وتابعت الوزارة أن لديها المعمل المرجعي للرقابة البيطرية علي الإنتاج الداجني وفروعه بالمحافظات المختلفة وهي معامل معتمدة دولياً، وحاصلة على شهادة الأيزو 17025، وتتولى هذه المعامل تشخيص الأمراض التي تصيب الدواجن.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حول ما يتم نشره أو إذاعته، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي الاتصال على الخط الساخن لها (19561).