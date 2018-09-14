جلس الأصدقاء الثلاثة المتهمين بتكوين "عصابة" لسرقة المنازل، وهم يوسف إبراهيم وشهرته "الونش"، ومحمد الشبيني، ومنصور إبراهيم "المصطفى"، على مقهي بلدي بمنطقة مشروع "إبني بيتك" بدائرة قسم بدر يخططون لجريمتهم السادسة، كما سجلت في محاضر الشرطة، وكانت ضحيتهم من الجيران.

اقترح رئيس العصابة "الونش" سرقة "شقة" طالب جامعي، مقيم بصحبة 2 من زملائه، وتوجه المتهمون الثلاثة، فجر الخميس، إلى "الشقة" الكائنة بـ"بلوك 88" مجاورة "5"، إذ تسلق الأول مواسير المجاري وكسر نافذة الحمام ثم فتح الباب لزملائه واستولوا على المسروقات، ثم توجهوا في مساء اليوم الثاني إلى تاجر أدوات كهربائية وعرضوا المسروقات عبارة عن "جهاز لاب توب، صب وسماعة" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، فتم ضبطهم بمعرفة رجال المباحث، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وقال المتهم الأول "الونش" والسابق اتهامه في القضية رقم 6256 لسنة 2018م بدر "سرقة"، تعرفت على أصدقائي في مقهى بلدي، واتفقنا على تكوين تشكيل عصابي لسرقة الجيران، لسهولة بيع المسروقات، وأضاف المتهم، "نقوم بمراقبة الشقة لمدة 3 أيام، ونحدد ميعاد اقتحامها. واتفقنا سويا على عدم إراقة الدماء في تنفيذ عمليتنا، وعندما يتم ضبطنا لا نقاوم ونعترف بالجريمة حتى لا يصدر ضدنا حكم".

وبمناقشة متهمين اثنين عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مسكن هشام محمد حمدان علي، 18 سنة طالب، مقيم بـ"شقة 156"، "بلوك 88"، "مجاورة 5"، بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب".

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم جنح القسم، وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بتكوينهم فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بذات الأسلوب واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي، "سرقة جهاز تليفزيون 32 بوصة وكذا بطانية وحقيبة سفر كبيرة الحجم من داخل مسكن وسرقة موتور ماكينة تقشير قصب من داخل محل عصائر.

تم بإرشاد المتهمين ضبط كل المسروقات لدى عميلين سيئي النية، هما "محمد صلاح محمد نجيب، أحمد كامل أحمد غانم"، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.