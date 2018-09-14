قررت النيابة العامة بالإسكندرية، مساء أمس، حبس "م. س. ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحقن نجله بجرعة من الأنسولين لمدة أسبوع لعودة طليقته للمنزل.

وتعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بورود بلاغًا مقدم من مستشفى الشاطبي للأطفال، بوصول الطفل "ع. م. س" 3 سنوات، ومقيم بعزبة الخروعة بمنطقة المراغي بدائرة القسم.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وبسؤال والده ويدعي "م. س. ا"، 29 عامًا، تاجر، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حقن نجله المذكور بالأنسولين أكثر من مرة منذ حوالي أسبوع تقريبًا، كوسيلة للضغط على طليقته وتدعى "س. ع. ح" 20 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، للعودة له مرة أخرى.

وبسؤال والدة الطفل، أكدت بمضمون ما تقدم، واتهمت والد الطفل بالتسبب في إصابة نجلها، أخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر إداري قسم المنتزه ثالث.

وقال مصدر طبي بمستشفى الشاطبي الجامعي، إن الطفل مصاب بغيبوبة تامة، بالإضافة إلى تشنجات دائمة نتيجة نقص الجسم بسكر الدم، مما أدى إلى إصابته بسكته دماغية، مؤكدًا بأن حالة الطفل الصحية متدهورة للغاية في العناية المركزة.