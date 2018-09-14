أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارا رقم 525 لسنة 2018 بتشكيل لجنة ثلاثية من ممثلي مديريات الصحة والتموين والتربية والتلعيم للإشراف على إنتاج الفطيرة المدرسية يوميا.

وأوضح المحافظ، في القرار أن اللجنة المشكلة بالإشراف على إنتاج الفطيرة المدرسية من المشروع الخدمي التابع لوزارة الزراعة بأبو سلطان، مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأصناف وصلاحية الخامات وجودة الصنف والمقادير التي تصنع منها الفطيرة ومسؤولة أيضا عن أخذ عينات للصحة وتحليلها ومعرفة النتائج عن العينات التي تحلل في المعهد القومي للتغذية بالقاهرة.

تكون اللجنة مسؤولة أيضا عن مدير المصنع ومدير الإنتاج وجميع العاملين بالمصنع وعلى اللجنة التواجد طوال فترة إنتاج الفطيرة بالمصنع ولحين التأكد من تمام عملية الإنتاج.