محافظ الإسماعيلية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات

أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، استمرار تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الأساسية، من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال المواطنين خلال تلك الفترة، ومنع أي تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن.

وأعلن المحافظ، في تصريحات خاصة، على تفعيل أداء جميع المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تشرف عليها مديرية التموين، ومباحث التموين والطب الوقائي بمديرية الصحة، لافتا إلى ضخ كثير من السلع الغذائية بمنفذ نادي المنتزة مع مراعاة استمرار خفض الأسعار عن مثيلتها بالأسواق الخارجية واستمرار بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفصة أيضا عن تلك التي تباع بالشوادر الخاصة.