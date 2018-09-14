اجتمع الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، مع الدكتورة سلوى عبد الوهاب نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني ومدير التخطيط العمراني بالمحافظة، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، لدراسة المخططات التفصيلية الجاري إنشائها ومعرفة الحدود الإدارية للمحافظة؛ للتعرف على مشكلاتها، وبدء وضع حلول جذرية لها.

وناقش المحافظ بدء تخطيط مناطق الامتداد العمراني في قليوب وقها بالتعاون مع هيئة المساحة والأوقاف، مؤكدا أهمية وجود تخطيط عمراني واضح لتلك المناطق، والذي سيؤدي بدوره إلى وقف ظاهرة العشوائيات نهائيًا والحد من ظاهرة البناء المخالف، مشيرًا إلى أن التخطيط العلمي المدروس يحقق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض المحافظة حرصًا على حق الأجيال الحالية والمستقبلية من المواطنين.